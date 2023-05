Fabio Fazio lascia la Rai, Toti: "Politica dovrebbe stare fuori da scelte editoriali"

"Penso che la politica dovrebbe stare il più possibile fuori dalle scelte editoriali perché sono qualcosa di molto delicato, ma soprattutto devono riguardare l'intrattenimento e l'informazione dei cittadini. In ultima analisi, sono i cittadini a scegliere": così il presidente della Regione Liguria e giornalista, Giovanni Toti, a margine dell'inaugurazione dei nuovi spazi del pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, a Genova, commentando l'addio alla Rai di Fabio Fazio.

"Non saprei se si è esagerato o meno - analizza il governatore - un turnover nelle aziende editoriali c'è sempre stato e in questo caso mi pare che la decisione l'abbia presa Fabio Fazio, quella di andare a un grande gruppo, Discovery, che fa parte di un gigantesco colosso internazionale che sta investendo nel nostro Paese".

Il conduttore è ligure, proveniente dalla provincia di Savona, e proprio nella nostra regione di recente ha investito per riqualificare la fabbrica di cioccolato Lavoratti di Varazze, a rischio fallimento, riportandola agli antichi splendori. "È un amico - conclude Toti - e gli auguro miglior fortuna. In ogni caso non mi pare né uno scandalo né una cosa che turbi gli equilibri del Paese: spero che Fabio Fazio continui a fare ottimamente il lavoro che ha fatto, sul canale Nove, che peraltro è nel bouquet di tutti gli italiani, che possono scegliere gratuitamente".