Quale futuro per l'ex stazione ferroviaria di Pra'? L'immobile, ristrutturato, era già al centro di un progetto, ma ad oggi è ancora inutilizzato.

A chiedere lumi in Aula Rossa, il consigliere della lista rossoverde Filippo Bruzzone: "Vogliamo accendere i riflettori su uno dei manufatti storici di Pra’, da molti anni chiuso, la popolazione a oggi non ne può usufruire. È stato ultimato il restauro della parte esterna ma ad oggi, per quanto riguarda l'utilizzo degli interni, non si hanno notizie. Quando ero in consiglio municipale si era parlato di un progetto definitivo e già in parte finanziato dal programma triennale lavori pubblici che prevedeva un mercato km 0, uno spazio da utilizzare anche come aula studio, ma non c’era nessuna destinazione d’uso per il piano superiore. A distanza di anni penso sia urgente fare il punto della situazione".

L'assessore al Patrimonio Francesco Maresca ha confermato che l'ex stazione di Pra' è "uno dei beni del ponente che rientra nelle priorità di questa amministrazione, c'è stato un restauro della parte esterna che ha richiesto risorse importanti. Riteniamo che il valore storico, culturale ma anche sociale e ricreativo di quell'edificio possa andare incontro alle esigenze della zona. Penso sia importante avviare un piano di co-progettazione con il Municipio con cui stiamo parlando in queste settimane. Dobbiamo parlare con i comitati e le associazioni della zona per capire, per il bene del quartiere, quali opportunità dare a questo edificio di grande valore storico. Riteniamo di aggiornarlo con progetti che esaltino e valorizzino l'edificio anche dal punto di vista culturale, ma dobbiamo chiederci quali attività al giorno d'oggi abbiamo necessità che si sviluppino nel panorama cittadino. Ritengo che possiamo avviare un percorso di progettazione che metta in risalto le professioni, la digitalizzazione, la formazione".

Un giro di parole che fanno intendere che il futuro dell'ex stazione sia in realtà ancora abbastanza nebuloso: "Volevo chiedere i tempi di riapertura e se il progetto già concordato è da rivedersi oppure no. Non ho ricevuto risposte e non ho capito se quel progetto sia ancora attuabile oppure no. Se mi viene detto che bisogna ripartire dalla progettazione significa che c'è un percorso ancora da avviare, alla comunità di Pra' una risposta certa non è stata data".