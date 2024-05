"Il coraggio di osare, per un’Europa dei diritti": incontro a Genova con il padre di Ilaria Salis

"Il coraggio di osare, per un’Europa dei diritti" sarà un incontro per riflettere sui diritti e sulla situazione carceraria nell'Unione Europea insieme a Roberto Salis, il padre di Ilaria – insegnante di Monza arrestata l’anno scorso a Budapest con l’accusa di aver partecipato all'aggressione nei confronti di due neonanizisti durante una manifestazione. È in programma per sabato 11 maggio, a partire dalle ore 10.30, in piazza Don Gallo.

Il tema centrale sarà la difesa dei diritti umani fondamentali, ancora negati in alcuni stati europei: Roberto Salis sta viaggiando per l'Italia non soltanto per dare voce a sua figlia, ma anche per sollevare il dibattito sulla situazione delle detenute e dei detenuti in Italia. "Il nostro impegno è portare Ilaria Salis in Europa, affinché possa godere di un processo giusto" afferma Simona Cosso, segretaria provinciale di Alleanza Verdi Sinistra a Genova e candidata alle europee nella circoscrizione Nord-Ovest. “Noi di AVS Genova sosteniamo da anni come il ruolo del carcere non debba essere punitivo, ma rieducativo, sottolineando la necessità di un trattamento umano e della possibilità di una seconda opportunità”.

Durante l’incontro interverranno: Roberto Salis (padre di Ilaria Salis), Gabriella Branca (presidentessa assemblea nazionale Sinistra italiana), Simona Cosso (segretaria della Provincia di Genova di Alleanza Verdi Sinistra e candidata nella circoscrizione Nord-Ovest), Daniele Cicala (candidato Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest) e Carlo Vasconi di Europa Verde.