Erzelli, a caccia di investitori per la parte sportiva che completerà il campus

Che ne è del progetto degli Erzelli? Più di un anno e mezzo fa, nel giugno 2022, era stata chiusa la fase progettuale tra Regione Liguria e Università di Genova per l’insediamento della facoltà di Ingegneria nel Parco Tecnologico degli Erzelli. Nella stessa area, tra l'altro, dovrebbe sorgere l'ospedale di Ponente. Ma a che punto siamo? Qual è l'attuale situazione e quali sono i possibili sviluppi?

A chiedere aggiornamenti alla giunta, in consiglio comunale, è il consigliere pentastellato Fabio Ceraudo.

"Non è un’operazione guidata dal Comune - ha risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi - ma credo ci siano tutte le condizioni per vedere realizzato il polo tecnologico che quest’amministrazione considera strategico. È stato un successo ottenere, da parte del governo, le risorse economiche per completare il quadro economico per avviare la gara e i lavori del polo universitario. La gara è avvenuta e la commissione sta assegnando l’operatore che realizzerà i lavori dell’Università".

Per quanto riguarda l'ospedale, invece, la Regione si sta occupando di costruire la pratica.

"Il Comune si è attivato per la mobilità e i diversi collegamenti con gli Erzelli e in ultimo con l’Università si sta cercando di attrarre investitori per la parte sportiva che dovrebbe completare il campus". Si ritornerà sull'argomento, comunque, più avanti in una commissione dedicata.