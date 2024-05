Elly Schlein a Genova: "Da qui coalizione che batta le destre alle regionali"

Tanta gente in piazza per Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, arrivata nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, al Porto Antico, nell'area di calata Falcone e Borsellino, per un incontro pubblico. Con lei, sul palco del comizio, anche il segretario del Pd Genova Simone D'Angelo, il segretario del Pd Liguria Davide Natale e i candidati alle elezioni europee Cecilia Strada, Brando Benifei, Lucia Artusi e Donatella Alfonso.

"Adesso sono diventati tutti garantisti - ha detto la segretaria dem parlando della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria e sul presidente della Regione Liguria Toti agli arresti domiciliari -. Il Pd da qua lavorerà per costruire una coalizione che batta le destre e vinca le prossime elezioni regionali".

E ancora, una stoccata a FdI e alla premier: "Noi siamo orgogliosissimi della nostra identità antifascista come lo è la nostra Costituzione. Vorremmo che Giorgia Meloni potesse dire lo stesso visto che ci ha giurato sopra".

Nel primo pomeriggio, Schlein era stata a Rapallo in piazzetta Giovanni Da Vico per un evento di sostegno alla candidatura a sindaco di Francesco Angiolani.