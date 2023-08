Festa de L'Unità: la segretaria Pd Elly Schlein arriva anche in Liguria

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein arriverà anche in Liguria, in occasione della festa itinerante del partito.

Schlein sarà alle 18 in provincia di Imperia alla Festa de L'Unità di Camporosso e alle 21.30 alla Festa de L'Unità di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante.

Nella nostra regione anche Stefano Bonaccini, a Genova domenica 27 agosto alle ore 18, alla Festa de L'Unità a Sant’Eusebio, e alle ore 21 a Spezia alla Festa organizzata nel quartiere del Limone

"La presenza di Schlein in Liguria - dichiara il segretario del Pd ligure Davide Natale - rappresenta un passaggio importante nel percorso dell'estate militante del Partito Democratico. Sarà un’occasione per portare avanti e sostenere le battaglie del Pd sul salario minimo, la difesa della sanità pubblica, la tutela dei fondi del Pnrr, il futuro dei giovani, l’emergenza casa. Rilanceremo le nostre proposte per arginare le politiche di una destra che, sia a livello regionale che nazionale, sta mettendo sempre più a rischio la tenuta della sanità pubblica e non offre soluzioni per contrastare il lavoro povero e precario. Proseguirà infatti la raccolta firme per il salario minimo e affronteremo il tema della Sanità, che in Liguria è sempre più un’emergenza”.

“L’arrivo della segretaria nazionale del Partito Democratico in Liguria, che segue quello di Stefano Bonaccini a Genova e Spezia, sarà oltre che un momento di condivisione politica, anche un’occasione per il partito nazionale di essere presente sul territorio ed essere vicino e valorizzare i militanti e i volontari del Pd, che in queste settimane si sono prodigati per garantire lo svolgimento e la riuscita delle Feste”, conclude Natale.