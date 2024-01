Elly Schlein a Genova in visita al Galliera: "Sbloccare le assunzioni nella sanità"

Visita genovese per la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein che è stata all'ospedale Galliera per ascoltare gli operatori della sanità pubblica e raccogliere i problemi maggiormente evidenziati dal personale. Le difficoltà, legate spesso alla mancanza di lavoratori, si traducono in lunghe liste d'attesa.

"È molto difficile per il personale esistente a lavorare in queste condizioni - ha commentato Schlein -. Noi continueremo a insistere: servono più risorse sulla sanità pubblica, per evitare questo svuotamento dei reparti serve sbloccare il tetto alle assunzioni del personale e credere di più nella sanità territoriale".

Un'ultima battuta sui pronto soccorso, presi d'assalto anche a Genova: "Sono particolarmente affaticati perché mancano quelle professionalità che spesso non hanno il riconoscimento adeguato e sono esposti a turni massacranti".