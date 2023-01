Primarie Pd, Elly Schlein oggi a Genova e Chiavari

Elly Schelin, candidata alle primarie del Pd come segretaria nazionale del partito, sarà a Chiavari e a Genova oggi, venerdì 27 gennaio.

L'appuntamento a Chiavari è alle 15,30, prezzo il San Marco Caffé, in piazza Nostra Signora dell'Orto 28. La candidata si sposterà poi a Genova, alle ore 18, alla Sala Chiamata del porto, in piazzale San Benigno. La tappa ligure continua poi alle 21 a Savona, presso la Società Milleluci in via Chiabrera 4.

L'aspirante segretaria del Partito Democratico - deputata, già europarlamentare ed ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna - lancia così anche nella nostra regione la sua campagna "Parte da noi": ad appoggiarla, tra gli altri, il segretario genovese e capogruppo in consiglio comunale Simone D'Angelo e il vicepresidente del Consiglio Regionale Armando Sanna. "Cambiamo il Pd - ha detto recentemente - per ridare una casa comune a chi si è sentito orfano di una sinistra progressista, ecologista e femminista".

I candidati alla segreteria del Pd, oltre lei, sono Stefano Bonaccini, attuale presidente della Regione Emilia Romagna (Schlein è stata sua vice) che è stato a inizio mese a Savona e Sanremo, Gianni Cuperlo, ex presidente dei dem, e l'ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Il giorno delle primarie del Partito Democratico è - salvo ripensamenti - domenica 26 febbraio.