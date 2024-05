L'ex assessora Elisa Serafini e il messaggio di Toti quando si dimise tra le polemiche

"Per fare il bene bisogna saper coltivare il male": questo il messaggio inviato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all'ex assessora del Comune di Genova Elisa Serafini, come racconta lei stessa. Siamo nel luglio 2018, e Serafini - che aveva le deleghe a Cultura, Marketing Territoriale e Politiche Giovanili - aveva appena rassegnato le dimissioni in polemica con la giunta comunale e non solo.

E adesso, con la maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria, Serafini torna a parlare di quel periodo ma anche dei motivi che l'avevano portata a "non sottostare a un sistema che ritenevo e ritengo tuttora corrotto, clientelare e dannoso per il territorio e per la politica, fatto di appalti e consulenze 'organizzate', regolamentazioni e autorizzazioni ad personam, conflitti di interesse e spesa pubblica incontrollata".

Seguirono un esposto in procura, il libro denuncia della stessa Serafini "Fuori dal Comune" e altro: "Queste scelte - scrive Serafi causarono molti addii e molte ritorsioni e tentativi di ritorsioni sul piano personale, politico e professionale, ma anche tante espressioni di fiducia da parte di chi mi aveva sostenuta e credeva in quello che ho sempre raccontato e denunciato. Il tempo restituisce sempre la verità, la restituirà anche questa volta, qualsiasi essa sia. Per il bene della politica, e per il bene della verità".

E, parafrasando il messaggio di Toti, Serafini conclude: "E magari capiremo che per fare il bene, bisogna semplicemente coltivare il bene".