Il presidente della Camera Roberto Fico in visita tra Lagaccio e centro storico

Venerdì 27 maggio, dalle 9.30 alle 14, il candidato presidente del Municipio I Centro Est Stefano Giordano con i candidati comunali e municipali del Movimento 5 Stelle accoglieranno il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Saranno presenti anche il capogruppo regionale Fabio Tosi, il deputato Roberto Traversi, l'europarlamentare Tiziana Beghin e il candidato sindaco della coalizione progressista Ariel Dello Strologo.

Questo il programma: 9.30-10.30, visita al quartiere del Lagaccio; 11-12 camminata nel centro storico; 12-14 sosta e pranzo ai Giardini Luzzati, dove il presidente Fico parteciperà a una serie di dibattiti e incontri con il presidente regionale della Commissione antimafia, le associazioni e le cooperative impegnate nel sociale, e i cittadini.

"Ringrazio il presidente della Camera per aver accolto il nostro invito a scoprire la città, per toccare con mano le sue criticità e illustrare cosa vorremmo in particolare per il Municipio I Centro Est, cuore pulsante della città storica, e per tutta Genova, che allo sviluppo deve sposare l'inclusione e l'ascolto", dichiara Giordano.