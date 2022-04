Elezioni, inaugurato il point della lista Vince Genova

È stato inaugurato questa mattina, 19 aprile 2022, il point elettorale della lista Vince Genova, allestito nella centrale galleria Mazzini, 40 R. All'inaugurazione erano presenti candidati, amici e sostenitori della lista Vince Genova, che si presenta come cinque anni fa a sostegno della candidatura di Marco Bucci.

Presente il sindaco Marco Bucci. "Questo point è a disposizione di tutti i cittadini per sapere quello che proporremo per i prossimi cinque anni e cosa ha fatto la giunta nei cinque anni passati - ha detto Bucci -: i progetti finanziati, quelli in fase di esecuzione e quelli che faremo perché continueremo in futuro a lavorare per Genova. Ringrazio tutti i volontari del gruppo di Vince Genova che si sono messi a disposizione per tenerlo aperto. Più avanti si aprirà anche il point di tutta la coalizione”.

"Continuiamo il nostro lavoro - dichiara Carmelo Cassibba, coordinatore politico di Vince Genova -, evidenziando la nostra anima civica della coalizione che sostiene il sindaco Marco Bucci. Vince Genova è una forza ormai consolidata e oggi possiamo contare ancora di più su una solida struttura per questa nuova tornata elettorale".

Il point di Vince Genova sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 19, mentre il sabato dalle ore 10 alle ore 17 e sarà gestito da tre persone insieme alla quotidiana presenza dei vari candidati sia comunali che municipali, che aiuteranno nel lavoro di informazione e gestione del point.