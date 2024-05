Elezioni Uscio 2024: Aloia e De Maio sfidano Garbarino, che cerca il tris

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota in Italia per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, ma anche in 125 comuni della Liguria (39 sul territorio della città metropolitana) per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, tra questi anche Uscio. Seggi aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Corsa a tre, il sindaco uscente Giuseppe Garbarino, 61 anni, cerca il terzo mandato dopo essere stato eletto nel 2014 e nel 2019, con l'appoggio della lista Uscio di tutti coraggio e trasparenza. Due gli sfidanti: Roberto Aloia, 57 anni, con la lista Uscio in poche parole - #Cimettiamolafaccia, e Rachele De Maio, 63 anni, con Sol.Sal.Vi. Uscio. Di seguito tutti i candidati presenti nelle liste. Nel Comune i votanti sono 1.900 per le Elezioni Comunali e 1.865 per le Elezioni Europee.

Candidati lista Uscio in poche parole - #Cimettiamolafaccia (sindaco Roberto Aloia)

Jacopo Benvenuto

Marika Boero

Matteo Garaventa

Lorenzo Picasso

Elena Terrile

Dario Macchiavello

Francesco Caprile

Luca Lorusso

Claudio Scarsi

Candidati lista Sol.Sal.Vi. Uscio (sindaco Rachele De Maio)

Joselito Bassetti

Antonio Cabona

Tiziana Lombardi

Renato Dino Mentil

Sebastiano Nocera

Marta Oneto

Giovanni Terrile

Giovanni Trebino

Candidati lista Uscio di tutti coraggio e trasparenza (sindaco Giuseppe Garbarino)

Attilio Terrile

Mauro Ravea

Cristina Bacigalupo

Marika Corsini

Renzo Cuneo

Cristian Favilli

Riccardo Francesco Grozio

Giulia Narsetti

Andrea Perasso

Ryan Picasso

