Elezioni Tribogna 2024: Marina Garbarino cerca il tris, la sfidante è Mariagrazia Oliva

Si avvicinano le elezioni: sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota in Italia per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, ma anche in 125 comuni della Liguria (39 sul territorio della città metropolitana) per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, tra questi anche Tribogna, paese con 566 abitanti. Seggi aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Sfida tutta al femminile, da una parte la sindaca uscente Marina Garbarino che va a caccia del terzo mandato, sostenuta dalla lista Volta pagina rinnova Tribogna, dall'altra Mariagrazia Oliva con Tribogna futura.

Candidati lista Volta pagina rinnova Tribogna (sindaco Marina Garbarino)

Nel programma elettorale sono cinque le aree analizzate. Si parla di realizzazione di ulteriori interventi per completare il processo di efficientamento energetico del palazzo comunale, attraverso un impianto fotovoltaico, di nuovi parcheggi pubblici in località Piandeipreti, di lavori di manutenzione straordinaria dei sentieri con particolare riferimento all'itinerario storico colombiano. E ancora, di messa in sicurezza di alcune frane e di consolidamento di strade carrabili in varie zone, di manutenzione stradale e implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Infine un cenno al Tunnel della Fontanabuona: "Avremo il privilegio - si legge nel programma - di vedere realizzato il casello autostradale nel territorio comunale di Tribogna e ciò ci spinge a impegnarci ancora di più affinché questa importantissima infrastruttura diventi realtà". Viene promesso impegno per la riduzione al minimo dei disagi durante i lavori.

Marco Bacigalupo

Sandro Bragoli

Cristian Castellini

Elisa Cheldi

Enrico De Barbieri

Matteo Garbarino

Luca Giuffra

Giovanni Pedemonte

Alice Piccioli

Marco Spinetta

Candidati lista Tribogna Futura (sindaco Mariagrazia Oliva)

Nel programma elettorale si parla di "favorire la crescita del lavoro, specialmente giovanile", di "rafforzamento dell'identità culturale del paese per un territorio sicuro e accogliente", di "attenzione al rispetto dei temi ambientali, su rifiuti, energia e inquinamento" e di "mantenere ai massimi livelli possibili i servizi al cittadino: manutenzione, infrastrutture e decoro pubblico". Tra gli obiettivi della lista la realizzazione all'interno dell'ex scuola di Cassanesi di uno spazio per il 'coworking', il completamento delle apparecchiature di videosorveglianza e il potenziamento della collaborazione con le forze dell'ordine, ma anche l'incremento della raccolta differenziata e interventi per favorire l'uso di fonti energetiche rinnovabili negli immobili pubblici e anche in quelli privati. Tra i tanti temi trattati anche l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche e l'attenzione alla protezione idrogeologica del territorio.

Luigi Azaro

Roberta Caffi

Fabio Gandolfo

Simone Gotelli

Maurizio Miglietta

Giorgia Montemagno

Ivana Enrica Sciutti

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp