Elezioni europee, Toti sulle parole di Vannacci candidato: "Incommentabile"

"Sul generale Vannacci francamente ogni commento non sarebbe a livello delle parole. Temo di non essere all'altezza". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di un sopralluogo in porto a Genova, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole del generale Roberto Vannacci riguardo alle classi per i bambini disabili.

Sta facendo discutere la candidatura di Vannacci alle elezioni europee nelle liste della Lega, una polemica che da giorni coinvolge anche parte del Carroccio stesso, scosso dai malumori per la scelta di Matteo Salvini. E a infilare il "dito nella piaga" è il presidente Toti, il cui rapporto con la Lega è sempre stato altalenante.

In questo caso, il riferimento del presidente della Regione è alle frasi di Vannacci che, in un'intervista a La Stampa, aveva proposto classi separate per disabili nelle scuole. Parole che da giorni stanno suscitando una marea di malcontento anche all'interno dello stesso centrodestra.