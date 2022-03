Toti a sostegno di Bucci, serata con raccolta fondi per la campagna elettorale

"Parte la campagna della Lista Toti per Genova: pronti a sostenere ancora il sindaco Marco Bucci nel nostro percorso per dare ai genovesi una città all'altezza delle loro aspettative e del futuro che meritano. Avanti insieme!". Così si legge in un post sui social del presidente della Regione, Giovanni Toti, accompagnato da una foto in compagnia del sindaco Bucci, scattata in occasione della serata per sostenere la campagna elettorale.

Circa trecento i partecipanti, a ciascuno dei quali è stato chiesto di versare una quota minima di 450 euro. La settimana prossima, più di preciso il 26 marzo, all'acquario di Genova il governatore Toti presenterà il logo della sua Lista a sostegno di Bucci.

Al momento gli sfidanti nella corsa a Tursi sono tre: Antonella Marras, Ariel Dello Strologo e Mattia Crucioli.