Gaffe social della lista di Toti: pubblica foto sbagliata della stazione di Sant'Ilario

Arriva anche la gaffe social nella polemica tra Ferruccio Sansa e la lista del presidente della Regione Giovanni Toti. Tra accuse e repliche si arriva alla citazione di De Andrè con la famosa stazione di Sant'Ilario, proprio quella dove tutti si accorsero 'che non si trattava di un missionario'. La pagina Facebook di 'Italia al centro - Liguria' ha però pubblicato, a corredo del post, la fotografia della stazione ferroviaria di Sant'Ilario d'Enza, in Emilia Romagna, scatenando una serie di commenti, alcuni ironici e altri più critici. Successivamente la foto è stata rimossa e sostituita con quella corretta, di quella che fu la stazione di Genova Sant'Ilario, soppressa da decenni.

Tornando alla polemica, in breve, Sansa aveva accusato gli esponenti della giunta di centrodestra di preferire le carriere personali al governo della Liguria per aver candidato cinque assessori su sette alle prossime politiche; Noi Moderati-Liguria al Centro con Toti Presidente aveva replicato rivendicando la scelta: "Fieri che possano mettere le loro competenze al servizio di tutti gli italiani, garantendo semmai alla Liguria una rappresentanza maggiore e migliore".

Il consigliere regionale del centrosinistra ha così piazzato un'altra stoccata, prendendo spunto proprio dall'errore social: "Fanno i liguri, ma pensano che la stazione di Sant'Ilario sia in provincia di Reggio Emilia - attacca Sansa - ecco chi guida la Liguria, quelli che non sapevano dove fosse Novi Ligure. Cosa succede? Stamattina scrivo un post per raccontare la storia degli assessori di Toti: 5 su 7 mollano la Regione per candidarsi a Roma. "La politica come un treno dove si sale e scende seguendo le convenienze personali, più che le sorti della Regione". Toti e i suoi evidentemente hanno rosicato parecchio. Così ecco arrivare la risposta: il treno della politica non ferma più a Sant'Ilario, dove vivo. Poi mettono una foto della stazione di Sant'Ilario. Peccato che sia quella dell'omonimo paese in Emilia Romagna: Sant'Ilario d'Enza. C'è pure scritto. Sta a vedere che pensano pure che Fabrizio de Andrè sia emiliano. Ora capisco perché amministrano così la Liguria. Non sanno nemmeno dove vivono. Giusto per precisare. Anche a me è stato chiesto di candidarmi alla Camera, con buone possibilità di uscire. Ho risposto no, perché a differenza degli assessori di Toti non credo si debba mollare a metà un impegno preso con i cittadini".