Toti non si ricandida alle prossime regionali: tramonta il sogno del terzo mandato

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari con l'accusa di corruzione, non si ricandiderà alle prossime elezioni Regionali. Lo ha detto il suo avvocato Stefano Savi nella nota in cui spiega la richiesta di revoca degli arresti domiciliari davanti al Tribunale del Riesame. ''Quanto alle elezioni - scrive Savi - le prossime previste riguardano il rinnovo del consiglio regionale, e non possono ritenersi rischio né attuale, visto la distanza di un anno e tre mesi dalla loro celebrazione, né concreto, visto che il presidente non parteciperà''.

La Lista Toti - in particolare la coordinatrice Ilaria Cavo e il capogruppo in consiglio regionale Alessandro Bozzano - ha commentato: "Prendiamo atto della decisione assunta con estrema concretezza dal presidente Toti ed esplicitata tramite il suo avvocato". Certo, c'è il divieto di portare a termine tre mandati consecutivi sancito dalla legge nazionale, con il parlamento che fino a oggi ha respinto ogni modifica normativa. Ma poi c'è anche il peso della maxi indagine per corruzione: "Il combinato disposto del divieto nazionale e dell'inchiesta in corso - aggiungono gli arancioni - fanno propendere per una decisione in tal senso, pur senza con questo subordinare l'attività politica e amministrativa a un'inchiesta agli inizi. È una decisione che sosteniamo come tutte quelle che il presidente ha preso in questo periodo".

A proposito dei limiti imposti dalla normativa, era stato però lo stesso Toti poche settimane prima dell'arresto, a esprimersi favorevolmente a un suo terzo mandato dicendo che "in Liguria abbiamo cambiato nel 2020 legge elettorale, io potrei farlo a prescindere da ogni modifica legislativa". E, continuano Cavo e Bozzano, "a livello giuridico c’è chi sostiene in alcuni specifici casi che questo sia possibile".

Comunque, assicurano i totiani, la rinuncia a un eventuale terzo mandato "non preclude affatto l'attività e la convinzione con cui porteremo avanti con impegno l'impostazione civica al servizio di questa regione. Speriamo e siamo convinti di poter presto affrontare di persona con il presidente, che ci auguriamo possa ritrovare una piena agibilità politica, le prospettive per un futuro di civismo importante ed essenziale, complementare ai partiti con i quali condividiamo ogni impostazione di maggioranza in vista delle prossime scadenze elettorali".

Nel frattempo i progressisti si organizzano per le prossime elezioni regionali. Dopo le prove di intesa dello scorso marzo con l'incontro pubblico sulla sanità, lunedì sera è partito il primo incontro tematico congiunto sempre sullo stesso tema.