L'accordo Pd-Azione spinge Toti a rimanere nel centrodestra

L'accordo elettorale tra Pd e Azione-Più Europa - siglato ieri, 2 agosto - spinge sempre più il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a rimanere nei ranghi di centrodestra.

FdI, Lega e Forza Italia hanno infatti presumibilmente più bisogno dei centristi dopo l'intesa Pd-Azione, anche se nessun accordo è ancora stato messo nero su bianco, nonostante i viaggi romani dello stesso Toti. E infatti è da qualche giorno che i malanimi che popolano la maggioranza in Regione - soprattutto tra Toti e la Lega ma anche Forza Italia - sembrano "congelati".

Il presidente della Regione, martedì sera, è tornato a incontrare i suoi per condividere alcuni passaggi di questa breve ma intensa campagna elettorale: allo studio - secondo l'agenzia Dire - la possibilità di formare un listone unico moderato composto da Toti, Lupi e Brugnaro. A questo punto, l'idea sarebbe quella di un accordo di spartizione dei seggi uninominali con il resto del centrodestra e poi via libera ai proporzionali (e su questo fronte Toti, in Liguria, ha già dimostrato di essere forte).

A proposito di liste, tra i membri della giunta Toti pronti a correre per Roma ci sarebbero secondo indiscrezioni Marco Scajola, nipote dell'ex ministro, e Ilaria Cavo, entrambi della Lista Toti. Per FdI pronto a giocare le sue carte anche Gianni Berrino. Certo è che dopo le elezioni, a seconda di chi andrà in Parlamento, sarà necessario un rimpasto della giunta regionale. Magari cedendo a qualche assessore la delega alla Sanità, come più volte richiesto - anche con toni accesi - dagli alleati, in modo da placare gli animi che, prima della campagna elettorale, erano agitati.