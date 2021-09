Toti: "Portare avanti l'era Bucci in città"

Nel 2022 i genovesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Il presidente della Regione non nasconde le sue preferenze

Il presidente Toti esce allo scoperto in vista delle elezioni amministrative in programma a Genova nel 2022. Non che sia una sorpresa, ma ora il suo favore verso un Bucci bis è qualcosa di pubblico.

"Il lavoro straordinario fatto a Genova da Marco Bucci non si tocca - scrive il governatore sui social -. Prima di parlare di qualsiasi altra formula, bisogna prepararsi a portare avanti l'era Bucci in città. Se mi chiedessero come dovrebbero essere i prossimi 5 anni in Italia, direi che questo Governo dovrebbe andare avanti anche oltre il 2023. Vedrei bene Mattarella al Quirinale, Draghi a palazzo Chigi, Bucci a palazzo Tursi", conclude Toti.

Nel frattempo il nostro sondaggio sul gradimento del sindaco sta facendo riscontrare buoni risultati: da giovedì scorso a oggi, domenica 26 settembre, hanno votato oltre duemila persone. I risultati li potete vedere qui sotto dopo aver votato.