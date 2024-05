Elezioni Tiglieto 2024: la maggioranza uscente candida Oliveri, la sfidante è Vasone

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno le consultazioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Tiglieto e di altri 124 comuni liguri, di cui 39 sul territorio della città metropolitana. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Dopo due mandati e dieci anni da sindaco non si è ricandidato Giorgio Leoncini, che compare però tra i candidati in consiglio comunale per la lista di attuale maggioranza 'Continuare a cambiare' che candida a sindaco Maurizio Oliveri, già consigliere. Tra i punti che si leggono nel programma l'obiettivo dichiarato è quello di "trovare adeguate risorse per fornire servizi essenziali alla popolazione, incoraggiare e sostenere e giovani che continuano a vivere a Tiglieto anche attraverso agevolazioni per i trasporti e sostegno alle famiglie con nuove nascite". E poi il "potenziamento della sicurezza stradale con il progetto di completamento dell'impianto di videosorveglianza", "l'implementazione dell'illuminazione pubblica con nuovi punti luce" e la "manutenzione straordinaria delle strade con una migliore regimazione delle acque e delle protezioni".

La sfidante è Marica Vasone, sostenuta invece dalla lista Assieme per Tiglieto. Nel programma elettorale si parla di "trasformare il paese in un luogo vibrante e moderno", di "ascolto dei cittadini e coinvolgimento nelle scelte". Tra gli obiettivi dichiarati l'ottenimento di certificazioni riconosciute a libello nazionale e internazionale come il titolo di 'Paese fiorito' e l'ingresso nel circuito della celebre 'Panchina gigante' e poi l'attenzione sulla frana latente sulla SP 41 per chiedere un intervento tempestivo, la "messa in sicurezza e pulizia dei sentieri per il trekking", stazioni per la "ricarica elettrica e-bike" e "agevolazioni fiscali sui tributi per coloro che decideranno di trasformare locali di proprietà in case vacanza".

Candidati lista Continuare a cambiare (sindaco Maurizio Oliveri)

Giorgio Leoncini

Luigi Garrone

Francesco Lai

Roberto Pesce

Paolo Priano

Alessandro Schiapparelli

Cinzia Viotti

Luigi Alberto Zoboli detto Gigi

Luca Zunino

Candidati lista Assieme per Tigliero (sindaco Marica Vasone)