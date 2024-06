Elezioni Tiglieto 2024: affluenza e risultati

Alle ore 14 di lunedì 10 giugno 2024 inizia lo spoglio dei voti per le elezioni Comunali di Tiglieto. Appena disponibili qui saranno pubblicati i risultati ufficiali con il sindaco eletto. Dopo due mandati e dieci anni da sindaco non si è ricandidato Giorgio Leoncini, che compare però tra i candidati in consiglio comunale per la lista di attuale maggioranza 'Continuare a cambiare' che candida a sindaco Maurizio Oliveri, già consigliere. La sfidante è Marica Vasone, sostenuta invece dalla lista Assieme per Tiglieto.

Candidati lista Continuare a cambiare (sindaco Maurizio Oliveri)

Giorgio Leoncini

Luigi Garrone

Francesco Lai

Roberto Pesce

Paolo Priano

Alessandro Schiapparelli

Cinzia Viotti

Luigi Alberto Zoboli detto Gigi

Luca Zunino

Candidati lista Assieme per Tiglieto (sindaco Marica Vasone)

Ilaria Olivieri

Elena Dieni

Marco Pesce

Antonio Pesce

Giacomo Repetto

Aldo Robino

Michelangelo Pesce

Roberto Nicoli

