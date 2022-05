"A tu per tu con Ariel": riprendono gli 'speed-date' con Dello Strologo

Lunedì 23 maggio tra le ore 16.30 e le ore 18 tornano gli 'speed date' con il candidato sindaco della coalizione progressista Ariel Dello Strologo: "A tu per tu con Ariel" si terrà al point elettorale in via Cairoli 5-7R, con una speciale edizione “Attrarre l’innovazione”, con un focus su temi cari a ricercatori e scienziati.

Il fondatore di una startup, una biologa che si occupa di neuroblastoma pediatrico, una biotecnologa, una biofisica, un ricercatore arrivato a Genova dall’estero e una ricercatrice che lavora tra Genova, Catania e Milano ma abita a Genova. Sono alcuni degli iscritti all’appuntamento con Ariel Dello Strologo per un confronto e uno scambio di idee su cosa si deve migliorare e valorizzare e su cosa manca a Genova per far sì che la città diventi attrattiva per aziende e persone innovative.

Un tavolo, due sedie e dieci minuti per parlare a tu per tu: il candidato sindaco della coalizione progressista Ariel Dello Strologo riformula gli "speed date" in salsa politica per incontrare gli elettori. La mini serie di sei appuntamenti "A tu per tu con il candidato Ariel Dello Strologo" parte sabato 23 aprile alle 16, al point elettorale di via Cairoli 5-7r.

I cittadini che vorranno potranno scegliere un tema, porre una domanda e ascoltare proposte e soluzioni.