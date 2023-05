Elezioni 2023, i candidati della lista Noi con Solinas sindaco per Sestri Levante

Sono tre le liste che sostengono il candidato sindaco Francesco Solinas (nato a Bergamo il 3 maggio 1967) alle elezioni amministrative 2023 a Sestri Levante. Il voto è previsto domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. Se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta dei voti validi si procederà con il ballottaggio due settimane dopo.

In tutto sono sette i candidati sindaco in corsa, tutti uomini: oltre a Francesco Solinas, Francesco Muzio, Giorgio Calabrò, Gian Franco Scartabelli, Nicola Rollando, Diego Pistacchi, Marcello Massucco, sostenuti da 15 liste con 240 candidati.

Francesco Solinas può contare sull'appoggio delle liste 'Sestri per tutti - dal mare alle frazioni' (qui i candidati), 'Noi con Solinas sindaco per Sestri Levante' e 'Francesco Solinas sindaco per Sestri Levante'.

Candidati lista Noi con Solinas sindaco per Sestri Levante