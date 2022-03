Elezioni, sito e pagine social per il candidato Mattia Crucioli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Da oggi, 8 marzo 2022, è online il sito internet del candidato sindaco Mattia Crucioli e della sua lista Uniti per la Costituzione. "Il website, disponibile al link https://mattiacrucioli.it/live/, è uno strumento in più per fornire tutte le informazioni utili sul nostro progetto e sulle iniziative che stiamo mettendo in campo per questa campagna elettorale", spiega Crucioli.

"Vogliamo ripartire dai cittadini e dal territorio, abbiamo quindi già iniziato gli incontri nei quartieri per ascoltare i bisogni e le proposte dei genovesi - conclude Crucioli -. A questo proposito, prossimamente metteremo online il nostro programma elettorale che sarà in versione ‘aperta’, nel senso che per un periodo di 15 giorni i cittadini avranno la possibilità di proporre aggiunte o emendamenti, in modo da traguardare un programma condiviso e dalla parte dei cittadini".

Parallelamente al sito sono in rete anche i canali social legati alla campagna elettorale, che si aggiungono alla pagina Facebook personale di Mattia Crucioli. Le attività di Crucioli e della lista Uniti per la Costituzione possono quindi essere seguite sulla pagina Facebook Mattia Crucioli per Genova, sul profilo Instagram mattia.crucioli, sul canale Telegram Lista Crucioli Sindaco e, da oggi, anche sulla pagina Twitter @CrucioliMattia.