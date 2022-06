La Sinistra insieme chiude la campagna elettorale in spiaggia

Le ultime due giornate di campagna elettorale vedranno la candidata sindaco e la lista La Sinistra insieme smarcarsi dai consueti volantinaggi nei quartieri, davanti ai posti di lavoro, nei mercati cittadini, per concentrarsi su due iniziative.

Giovedì 9 dalle ore 16 alle ore 20 appuntamento in piazza Matteotti. Ci saranno le parole-e-musica di Pierpaolo Capovilla (de I Cattivi Maestri), altri artisti e giochi di strada. Prenderanno la parola i tre segretari nazionali, Maurizio Acerbo (Prc), Mauro Alboresi (Pci), Franco Turigliatto (Sinistra Anticapitalista), oltre, naturalmente, la candidata sindaca Antonella Marras.

La campagna elettorale di La Sinistra insieme si concluderà venerdì 10, dalle ore 18, in spiaggia a Vesima. "Un luogo simbolico - spiegano -: saremo a Vesima per parlare di spiagge libere attrezzate e non di quelle (troppe) private. Perché è lì sopra che vogliono costruire villette, cementificando ancora le nostre colline. Saremo a Vesima perché da lì dovrebbe partire l'ennesima inutile grande opera: la gronda".

"Mangeremo al sacco e brinderemo alla salute nostra e delle tante bellissime persone che abbiamo incontrato in queste intense giornate: abbiamo imparato tanto restituendo la convinzione che sia necessaria una gestione diversa del bene comune. Da questa certezza ripartirà il nostro impegno politico, a elezioni concluse: per il mondo del lavoro, per l'ambiente, i diritti sociali e individuali, la tutela dei servizi e dei beni comuni, per la pace", concludono da La Sinistra insieme.