Elezioni: il segretario di Genova Simone D'Angelo in lista Pd dopo la rinuncia di Terrile

Come GenovaToday aveva scritto - in seguito alla decisione del capogruppo Pd uscente Alessandro Terrile di ritirare la sua candidatura - erano alte le probabilità che entrasse in lista il segretario dem di Genova Simone D'Angelo.

Così è stato: D'Angelo ha ufficializzato la sua candidatura poche ore dopo, nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 maggio. Ci sarà lui, dunque - nella lista del Pd che sostiene Ariel Dello Strologo - al posto di Terrile. Una decisione, come lui spiega, "maturata all'improvviso", ma "richiamata dalla responsabilità del ruolo che si ricopre".

"Nelle organizzazioni democratiche ci sono scelte che non sono oggetto di riflessioni personali, ma collettive, dettate dall’interesse comune, non da quello personale. Sono scelte richiamate dalla responsabilità del ruolo che si ricopre, senza ragionare su successi o insuccessi personali - scrive D'Angelo su Facebook -. Il 12 giugno sarò candidato in Consiglio Comunale come capolista del Partito Democratico. Il mio partito. La mia comunità. Una decisione maturata all'improvviso, che per certi versi mette in discussione tanto di quanto preventivato per me e per chi con me in questi mesi ha camminato senza mai risparmiarsi. Un impegno nuovo che arriva dopo un anno vissuto alla guida del Partito Democratico di Genova cercando di riportare al centro l’idea di una Genova più giusta, solidale ed europea. Una città dove la lotta alle disuguaglianze sia il motore di un nuovo modello di sviluppo. La città che in queste settimane con Ariel Dello Strologo stiamo portando casa per casa, strada per strada. Per raccontare la Genova di domani, per la quale sono convinto valga la pena lottare oggi".

Simone D'Angelo, 34 anni, è stato eletto segretario di Genova del Pd in occasione del congresso provinciale svoltosi lo scorso luglio, vincendo su Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera. Alla discussione nei 52 circoli avevano partecipato quasi duemila iscritti che avevano rinnovato con il proprio voto i direttivi dei circoli e l'assemblea provinciale.