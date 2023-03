Elezioni Sestri Levante, alleanza Verdi Sinistra sostiene Marcello Massucco

I prossimi 14 e 15 maggio, Sestri Levante avrà un importante appuntamento con l'elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale. Alleanza VerdiSinistra è favorevole a una larga intesa, che comprende l'area politica progressista e quella parte di società civile, che si oppone all'avanzamento delle destre.

"Sestri Levante in questi anni è stata guidata da una competente amministrazione - dichiarano da VerdiSinistra -, che si è contraddistinta facendo partire la prima comunità energetica della Liguria. Per i prossimi anni occorrerà fare un passo avanti, un'iniezione di nuove energie e innovazione".

"Diverse sono le sfide che dovranno essere affrontate - proseguono -: inclusione e difesa delle fasce più fragili, rafforzamento della sanità domiciliare e territoriale, potenziamento dell'ospedale di Sestri Levante, cura del territorio, una città vivibile e sostenibile con ampliamento delle aree verdi, politiche per la casa e attenzione per i giovani. Il futuro sindaco dovrà essere in grado di coniugare la tradizione industriale con le realtà commerciali e turistiche".

"Riteniamo che Marcello Massucco, con le sue competenze, sia la persona idonea per portare avanti e migliorare il percorso intrapreso in questi anni e pertanto sosteniamo la sua candidatura a candidato sindaco appoggiando la lista 'Sinistra in Comune'", dichiarano Simona Cosso, coordinatrice provinciale Sinistra Italiana, e Angelo Spanò, coportavoce Europa Verde.