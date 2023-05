Comunali, Sanna (Pd): "Necessaria una riflessione seria"

Vittoria storica con Francesco Solinas per il centrodestra a Sestri Levante, dove, a parte i sei mesi del leghista Giovanni Traversaro, dal 20 dicembre 1993 al 20 luglio 1994, hanno sempre governato forze di centrosinistra. Dopo i due mandati di fila per Chella, Lavarello e Ghio, la città è ora nelle mani di coloro che in tutti questi anni sono stati all'opposizione.

"Le urne hanno parlato chiaro - commenta l'ex sindaco Valentina Ghio -. A Sestri Levante oggi si è chiuso un lungo ciclo di governo del centro sinistra e Francesco Solinas ha ottenuto una netta vittoria. A lui e a tutti gli eletti auguro buon lavoro. In Liguria, come sta accadendo nel resto d'Italia, il centrodestra ha vinto, confermando anche a Ventimiglia con Flavio di Muro il governo della città".

"Sestri - prosegue Ghio - è stata il mio impegno totalizzante per dieci anni e questa sconfitta è quindi ancora più dura e coinvolgente. Voglio ringraziare tutti i nostri candidati e in particolare Marcello Massucco, per l'impegno con cui ha condotto il percorso e la dedizione ricca di competenza e umanità, che ha dimostrato e messo a disposizione della città. Hai fatto davvero il massimo Marcello e lo hai fatto con grande convinzione, coraggio e attenzione al tuo territorio".

"Adesso - conclude la parlamentare del Pd -, dopo questa sconfitta, occorre riflettere, confrontarci e capire. Occorre anche non disperdere il patrimonio di persone, che hanno messo il loro impegno per Sestri e che ringrazio. Da qui, da loro occorre ripartire".

"Il risultato elettorale - commenta il vice presidente del Consiglio regionale, Armando Sanna - è una sentenza definitiva. Non serve trovare colpevoli ma è necessaria una riflessione seria. In questa regione c'è bisogno di costruire un percorso, che dia legittimità a una nuova classe dirigente. Allora diamo finalmente spazio ai tanti uomini e donne del Pd, che ogni giorno stanno sul territorio e alle elezioni prendono anche i voti".

"Penso ai numerosi sindaci, presidenti di municipio, consiglieri comunali e regionali. Apriamo seriamente - conclude Sanna - alle civiche di aerea, che hanno smesso di votarci e che altrimenti non ci voteranno mai più. E diamo un segnale di cambiamento vero in Liguria, altrimenti se continueremo a fare gli stessi errori ci troveremo a commentare sempre le stesse sconfitte".