Elezioni Sestri Levante 2023, tutti i candidati e le liste

Tutto pronto per le elezioni amministrative 2023. Nella Città Metropolitana di Genova domenica 14 e lunedì 15 maggio saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco i cittadini di Camogli, Montoggio e Sestri Levante. L'eventuale turno di ballottaggio, previsto solo a Sestri Levante in quanto con più di 15mila abitanti, avrà luogo il 28 e 29 maggio.

Sette i candidati sindaco in corsa a Sestri Levante, tutti uomini: Francesco Muzio, Giorgio Calabrò, Gian Franco Scartabelli, Nicola Rollando, Francesco Solinas, Diego Pistacchi, Marcello Massucco, sostenuti da 15 liste con 240 candidati.

Marcello Massucco può contare sull'appoggio di cinque liste: Sestri in movimento (qui i candidati), Sinistra in Comune (qui i candidati), Sestri un passo avanti (qui i candidati), Progresso per Sestri (qui i candidati) e Partecip@ttiva (qui i candidati).

Diego Pistacchi ha dalla sua tre liste: Pistacchi sindaco (qui tutti i candidati), che unisce i candidati di Unione di centro, Forza Italia e Lega, Sestriamo Pistacchi sindaco (qui tutti i candidati) e Fratelli d'Italia (qui tutti i candidati).

Francesco Solinas può contare sull'appoggio delle liste Sestri per tutti - dal mare alle frazioni (qui i candidati), Noi con Solinas sindaco per Sestri Levante (qui i candidati) e Francesco Solinas sindaco per Sestri Levante (qui i candidati).

Una lista per ciascuno per Nicola Rollando (Unione Popolare), Gianfranco Scartabelli (Segesta Domani), Giorgio Calabrò (Sestri al Centro) e Francesco Muzio (Noi con Te Sestri Levante).