Ballottaggio Sestri Levante, Toti: "Solinas rappresenta la nuova Liguria"

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, non nasconde le sue preferenze il vista del secondo turno delle elezioni amministrative, che si svolgerà il 28 e 29 maggio.

"Adesso è il momento della serietà e della responsabilità. Il nostro compito - scrive Toti sui suoi profili social - è dare alle città le amministrazioni più coerenti con la nuova Liguria che stiamo costruendo. Quindi ogni elettore che si riconosce nel progetto di crescita e modernizzazione del nostro territorio deve lasciarsi alle spalle dispute locali, incomprensioni, legittime differenze e interessi di partito e votare convintamente i candidati che più rappresentano la nuova Liguria di questi anni. E sono Flavio Di Muro a Ventimiglia e Francesco Solinas a Sestri Levante.

Quest'ultimo è risultato il secondo nelle preferenze al primo turno dietro Marcello Massucco, candidato del centrosinistra, sostenuto anche dall'ex sindaco, Valentina Ghio. "Andiamo al ballottaggio al primo posto. I risultati - commenta Massucco dopo il primo turno - ci rappresentano un astensionismo in crescita, la conferma di un andamento anche a Sestri che deve far riflettere. Dobbiamo saper interpretare meglio i bisogni delle persone, delle tante anime della città".

"Da domani - conclude Massucco - in gioco ci saranno chiaramente due visioni del futuro di Sestri Levante. Da domani vi chiedo lo sforzo di accompagnarmi, di parlare con le persone strada per strada, di partecipare a scrivere il futuro della città. Da domani io sarò di nuovo in cammino, con tutta l'umiltà che serve per ascoltare e progettare. Con tutta la passione di chi ama Sestri".

Per Solinas un'occasione ghiotta visto che potrebbe intercettare i voti andati al primo turno a Diego Pistacchi, anch'egli del centrodestra, e conquistare una roccaforte della sinistra come Sestri Levante. "Grazie di cuore - dichiara Solinas - a tutte le persone che mi hanno dato la loro fiducia al primo turno di queste elezioni comunali. Sono davvero onorato per il sostegno di tanti cittadini".

"Ci aspettano ora due settimane di lavoro che ci porteranno al ballottaggio del 28 e 29 maggio. Da tempo - conclude Solinas - si sente forte in città il desiderio di un cambiamento. Ne ho avuto conferma in questa campagna elettorale. È in questa direzione che va il nostro progetto di alternanza, che terrà ciò che di buono è stato fatto ma porterà un rinnovamento non solo nelle persone che amministrano Sestri Levante, ma anche e soprattutto nel modo e nel metodo. Il cambiamento è finalmente possibile. Serve ancora un passo per farlo diventare realtà. Facciamolo insieme".