Ballottaggio Sestri Levante, ultime scaramucce prima della resa dei conti

Venerdì 26 maggio dalle ore 20.30 in piazza Bo a Sestri Levante incontro con i cittadini e chiusura della campagna elettorale per il candidato sindaco Francesco Solinas. Domenica 28 e lunedì 29 maggio si torna alle urne per il ballottaggio.

Al primo turno il più votato è risultato Marcello Massucco del centrosinistra. L'ultimo scontro tra i due si è consumato a proposito dell'ospedale. "Vedo che Solinas ha cambiato idea pure sull'ospedale - dichiara Massucco -. Qualche settimana fa in un confronto pubblico, quelli da cui oggi sfugge, aveva sostenuto di volersi battere come un leone per difendere l'ospedale di Sestri. Adesso leggo dalle sue ultime dichiarazioni, che ha vinto la linea del suo principale consigliere, Claudio Muzio, cioè quella secondo cui bisogna seguire per Sestri il Piano Socio Sanitario proposto da Toti".

"Quel piano socio sanitario - prosegue Massucco - continuazione di quello che nel passato, sostenuto proprio da Muzio, ha portato l'ospedale di Sestri a perdere quattro reparti; quello che ora, ad esempio, accorpa la centrale del 118 di Lavagna a Genova e che non dà alcuna garanzia di rilancio del nostro polo ospedaliero e della sanità pubblica. Una prospettiva che i sindaci del Tigullio, di ogni colore, contrastano. A Solinas il piano per Sestri e il Tigullio andrebbe bene. A noi no".

"Noi ci batteremo sul serio per la sanità pubblica del territorio - conclude Massucco -, nell'interesse dei cittadini, senza farci imporre la linea da Genova o da Casarza, ma chiedendo investimenti, lo sblocco delle liste d'attesa, più personale, l'arrivo di nuove specialità e la valorizzazione di quelle esistenti in grado di rilanciare davvero il nostro ospedale, un polo che in questi anni la Regione, con Muzio in testa, ha svuotato".

Da parte sua Solinas, tra le ultime proposte, ha avanzato la riduzione della Tari e la rimodulazione del sistema porta a porta. "La mia Amministrazione - dichiara Solinas - opererà una revisione della fiscalità comunale, con particolare attenzione alla Tari, la tassa sui rifiuti, mediante una riduzione dei costi, la riforma del regolamento e il riesame dei coefficienti di produzione in termini di qualità e quantità, al fine di salvaguardare in special modo i nuclei familiari. Il nostro obiettivo è cioè quello di arrivare alla definizione di un sistema più equo, grazie al quale potremo mettere in atto la riduzione di almeno il 10% di questa tassa per le famiglie".

"Sempre in tema di rifiuti - prosegue Solinas -, saranno inoltre effettuate sperimentazioni sulle modalità di conferimento, volte a favorire la raccolta presso isole ecologiche di prossimità, riducendo così la necessità di ritiro porta a porta laddove ritenuto necessario. L'equità della tassazione comunale sarà uno dei pilastri della nostra Amministrazione, senza se e senza ma, così come l'attenzione alle persone e alle famiglie in difficoltà, che avranno il primo posto non a parole ma nei fatti".

"Per quanto concerne infine il tema della raccolta porta a porta - conclude Solinas -, come detto avvieremo in via sperimentale una riduzione progressiva di questa modalità di conferimento tramite mastello, aumentando contestualmente le isole di prossimità. Sarà di conseguenza posta grande attenzione al rispetto delle regole in tema di conferimento, con l'obiettivo di garantire una città pulita e ordinata. Aumenteremo infine il numero dei cestini sulle strade e piazze pubbliche, oggi praticamente inesistenti con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti".