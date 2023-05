Ballottaggio Sestri: Solinas difende il suo essere civico, Massucco propone novità sui parcheggi

Ancora pochi giorni e a Sestri Levante sarà ballottaggio tra il candidato sindaco del centrosinistra, Marcello Massucco, che al primo turno ha ottenuto il 34,99% delle preferenze, e Francesco Solinas, risultato secondo con il 28,82%. Quest'ultimo ha ricevuto il sostegno di Diego Pistacchi, candidato del centrodestra, ma precisa che "la natura del progetto è quella di una proposta civico-territoriale basata sulle persone".

"Nei giorni scorsi - spiega Solinas - è stato definito con il candidato del centrodestra Diego Pistacchi un accordo tra gentiluomini che, senza richiedere l'apparentamento formale, prevede l'appoggio degli elettori del centrodestra alla mia candidatura finalizzata a un'alternanza a Sestri Levante. Ieri il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Stefano Balleari, l'assessore regionale Augusto Sartori e gli esponenti locali del partito Marco Conti e Giancarlo Stagnaro hanno chiesto un incontro nel quale hanno avanzato la richiesta di apparentamento formale, sulla scheda elettorale, con le liste che sostengono la mia candidatura".

"Assieme ai rappresentanti delle mie liste ho loro spiegato che non possiamo snaturare la nostra proposta modificando l'accordo raggiunto con Diego Pistacchi e accettando un apparentamento formale, ma come dimostrato con il candidato di centrodestra siamo aperti al contributo e al sostegno di tutti coloro che vogliono cambiare le cose a Sestri, senza apparentamenti sulla scheda", conclude Solinas.

Da parte sua Massucco chiede un confronto pubblico con il rivale. "Domenica 28 maggio si vota, i cittadini meritano un confronto pubblico tra le due proposte di città. I cittadini hanno diritto a poter pesare e valutare le due posizioni, che sono radicalmente alternative: per questo invito il mio avversario ad un confronto aperto al pubblico, sui temi, sulle proposte, sul futuro".

"In queste settimane ho sentito parlare tanto di onestà, con allusioni e accuse velate nei miei confronti, da querela (e infatti l'ho dovuto fare), ricostruzioni false e strumentali su questi anni, con attacchi personali. Bene, confrontiamoci su tutto, perché i cittadini meritano davvero trasparenza e responsabilità, non solo a parole, ma con i fatti. Non servono incontri protetti, alle persone dobbiamo parlare, tra le persone dobbiamo stare, senza paura e con il coraggio delle proposte, non con la propaganda vuota. Io ci sono, il mio avversario che dice?".

Massucco annuncia anche quale sarà una delle sue prime mosse nel caso dovesse diventare lui il nuovo sindaco di Sestri Levante. "Per agevolare il commercio e una mobilità sostenibile nelle aree centrali della città - dichiara il candidato sindaco -, nei primi giorni di mandato intendo introdurre la prima ora gratis per i residenti, anche e soprattutto nel periodo estivo in cui è più complicato trovare parcheggi vista l'alta stagione turistica".