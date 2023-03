Elezioni 2023, Marcello Massucco candidato del centrosinistra a Sestri Levante

Dopo Sinistra in Comune, anche Azione e Italia Viva sosterranno Marcello Massucco alle elezioni amministrative di Sestri Levante al fianco del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle anche se di fatto non ci saranno simboli di partito.

"Crediamo nel progetto civico portato avanti da Marcello Massucco - si legge nel documento politico a firma dei coordinatori provinciali Fiorenza Franco per Italia Viva e Gabriele Pisani per Liguria In Azione - per una amministrazione che ascolti i cittadini e sappia portare avanti quei progetti per rilanciare Sestri Levante".

Massucco avrà dalla sua parte cinque liste già confermate: Partecipa Attiva, Movimento per Sestri (con Sturla capogruppo uscente dei 5 Stelle), Sinistra in Comune, la lista del sindaco e la lista composta da amministratori uscenti sia assessori che consiglieri comunali.

Sinistra in Comune si schiera al fianco di Marcello Massucco "nella convinzione che - si legge in una nota -, per le sue qualità personali e professionali, egli abbia le capacità organizzative e amministrative necessarie a portare avanti un progetto volto a dare un nuovo futuro alla nostra città, ben costituendo anche un solido collante tra le diverse anime politiche e civiche che si riconoscono nei valori Costituzionali e antifascisti".