Elezioni Serra Riccò 2024: sfida al femminile, liste e programmi

Si avvicinano le elezioni: sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota in Italia per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, ma anche in 125 comuni della Liguria (39 sul territorio della città metropolitana) per l'elezione del sindaco e del consiglio comune, tra questi anche Serra Riccò. Seggi aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Sfida tutta al femminile a Serra Riccò dove la sindaca uscente Angela Negri, sostenuta dalla lista SiAmo Serra Riccò dovrà vedersela con la sfidante Giovanna Lavagetto della lista Vivere bene a Serra Riccò.

Candidati lista Vivere bene a Serra Riccò (sindaco Giovanna Lavagetto)

Nel programma elettorale si parla di "premiare chi ha deciso di rimanere a vivere a Serra Riccò", di eliminazione degli sprechi nella gestione delle entrate seguendo il "principio della diligenza del buon padre di famiglia" e viene anche proposta una riorganizzazione degli uffici comunali anche con integrazione del personale. Tra gli obiettivi dichiarati l'apertura di uno sportello per i cittadini in Municipio con distaccamento sul posto nelle frazioni di Prelo e Orero, per prendere in carico e gestire le richieste di interventi su illuminazione strade, lavori di manutenzione, servizi pubblici e supporto nella compilazione di moduli. Si parla poi di lotta contro l'abbandono scolastico con iniziative dedicate, progetti per i giovani e il tempo libero, riqualificazione degli impianti sportivi del territorio e promozione dei luoghi adatti per il turismo, a partire dalla sentieristica dedicata a camminatori e cicloamatori. Particolare attenzione, nel programma, viene dedicata alla tutela dei più deboli e degli over 75: "Faro dell'amministrazione - si legge - dovrà essere quello dell'integrazione attiva che punta a dare dignità a coloro che si trovano in stato di necessità con misure di intervento", e poi ancora: "attenzione massima alla gestione di progetti virtuosi per giovani e non, inseriti in percorsi di recupero legati all'abuso di sostanze stupefacenti o dipendenze in generale". Infine una sezione dedicata alle varie frazioni e capitoli su raccolta differenziata da "incentivare con sconti sulla Tari" per gli ingombranti e su agricoltori e artigiani.

Giorgio Barile

Luca Cerqueti

Gerardo De Luca

Christian De Paola

Lidia Paola De Salvo

Esther Danielle Leone

Enrico Antonio Muratore

Fabiano Noli

Paola Noli

Joseph Nuara

Ornella Giovanna Pedemonte

Alfonso Russo

Candidati lista SiAmo Serra Riccò (sindaco Angela Negri)

Un programma che la lista definisce "ambizioso ma concreto" per "rendere maggiormente vivibile, ecologico e sostenibile il territorio". Tra i primi punti trattati l'agricoltura come risorsa produttiva e sociale e obiettivi come "facilitare i percorsi di partecipazione ai bandi di sviluppo rurale", "incentivare il welfare di comunità", "promuovere il territorio e le sue produzioni naturali" con particolare attenzione al bosco come 'ecosistema fragile' da preservare. Tra gli altri temi segnalati in un corposo programma di dieci pagine anche le risorse per lo sviluppo dell'entroterra, quelle per il turismo coinvolgendo operatori, associazioni e cittadini volontari, la riqualificazione del parco storico di Villa Negrotto Cambiaso, l'importanze delle energie rinnovabili e del riciclo, con una raccolta differenziata "arrivata all'80%", il miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della sicurezza stradale e la realizzazione (o il completamento) di una serie di interventi con le risorse del Pnrr, tra questi la ristrutturazione della scuola Montale, il consolidamento di via Parodi e via Bellavista, la ristrutturazione della passerella pedonale che porta all'area Negrotto e la costruzione di una palestra all'aperto. Infine si parla anche di potenziamento del sistema di videosorveglianza e di realizzazione di spazi per la socializzazione di bambini e adolescenti.

Susanna Antonelli

Elisabetta Bagnasco

Daniela Botta

Stefano Giannelli

Riccardo Rosario Germi

Massimo Massa

Francesco Moresco

Aldo Ettore Moretto

Pier Luca Noli

Alessandro Luigi Parodi

Aurora Parziale

Giorgio Tenani

