Elezioni, dopo il caos alle amministrative il Comune vara il corso di formazione per scrutatori

Dopo il caos alle ultime elezioni amministrative il Comune corre ai ripari e si prepara elle Politiche del 25 settembre 2022 varando il primo corso di formazione per scrutatori organizzato dal Comune di Genova. Lo ha reso noto Marta Brusoni, assessore a personale, politiche dell’Istruzione, servizi civici e informatici.

"Abbiamo istituito il primo corso di formazione dedicato agli scrutatori che saranno coinvolti nelle prossime elezioni - spiega - per far sì che possano svolgere l’attività con la preparazione necessaria. Un progetto che è stato finalizzato oggi e che permetterà di rendere la fase di voto e spoglio delle schede più fluido e prevenire inutili esborsi economici (e di tempo) come è accaduto in precedenza".

Sono 2.644 gli scrutatori nominati dalla commissione comunale che entreranno in servizio per le Politiche del 25 settembre: 600 di questi sono stati scelti con sorteggio per offrire un’opportunità a coloro che per i più svariati motivi non hanno avuto modo di manifestare disponibilità attraverso i canali istituzionali.

È possibile candidarsi come scrutatore, per questa elezione o per essere inserito nelle liste, inviando una mail a elettorale@comune.genova.it

"Un sentito ringraziamento - conclude Brusoni - a tutti i funzionari e dipendenti che lavorano negli uffici comunali di Corso Torino che si dedicano ai servizi elettorali della nostra città".