Elezioni: aprono le iscrizioni all'albo degli scrutatori, come dare disponibilità

Saranno aperte dal 15 ottobre al 30 novembre 2023 le iscrizioni all’albo degli scrutatori. L’iscrizione all’albo è necessaria per esprimere la propria disponibilità ad accettare eventuali incarichi presso i seggi nei momenti in cui si terranno le elezioni. I requisiti per l’iscrizione sono: essere elettore del Comune di Genova, avere assolto gli obblighi scolastici. L'iscrizione è obbligatoria solo per chi non è ancora presente nell’albo (a questo link, sul sito del Comune, tutte le informazioni su come fare).

Per le persone già iscritte all’albo, per essere nominati in un seggio per le elezioni del 2024 (Europee), devono contattare a partire dal 16 gennaio 2024 al 29 febbraio uno - e uno soltanto - dei seguenti referenti: Marta Brusoni (assessore ai Servizi civici, assciviciscrutatori); Nicholas Gandolfo (consigliere maggioranza, assciviciscrutatori2@comune.genova.it); Paolo Gozzi (consigliere maggioranza, assciviciscrutatori3@comune.genova.it; Davide Patrone (consigliere minoranza, assciviciscrutatori4@comune.genova.it). La nomina degli scrutatori è effettuata secondo l’articolo 9 della legge 270/2005 che prevede l’individuazione diretta da parte della commissione elettorale comunale tra gli iscritti all’albo degli scrutatori. È garantito il sorteggio informatico neutro e casuale per una parte di scrutatori.

Sul sito istituzionale https://smart.comune.genova.it/ nello 'speciale elezioni' circa un mese prima delle consultazioni elettorali vengono pubblicati: l’elenco dei nominati, una informativa sui principali adempimenti da svolgere e la comunicazione dettagliata sulla liquidazione dei compensi. Dopo la pubblicazione dei nominati, è possibile proporre la propria candidatura in sostituzione di eventuali rinunciatari all’ufficio elettorale: corso Torino, 11 - 16129 Genova. Telefono 010.55.76.841/829; e-mail: elettorale@comune.genova.it - pec: elettoralecomge@postecert.it.