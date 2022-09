Dopo il flop alle politiche, Toti pensa a un nuovo partito (ma per ora solo in Liguria)

Dopo il risultato deludente della lista "Noi moderati" alle elezioni politiche, il presidente della Regione Giovanni Toti pensa a un partito che possa riunire tutte le liste civiche nell'alveo del centrodestra, ma per il momento solo in Liguria. La lista a cui Toti ha preso parte attiva non ha sfondato né sul piano nazionale, dove si è fermata allo 0,91%, né su quello locale, dove ha raggiunto solamente il 2,12% rimanendo fuori dal Parlamento per quanto riguarda il proporzionale. L'unica persona eletta nella nostra regione è Ilaria Cavo che ha vinto in un collegio uninominale.

"Abbiamo provato - ha ragionato Toti - a costruire una casa confortevole per i moderati di questo Paese, abbiamo dato il nostro contributo: speravamo certamente di più, ma non sempre tutti i progetti politici, nati ad agosto in fretta e furia, hanno successo".

Mentre Toti ribadisce che non c'è nessuna fretta di studiare nuove formazioni politiche moderate nazionali, è diverso il discorso sul piano locale ligure, dove, "l'orizzonte è di tre anni, verso le prossime regionali: bisogna che le classi dirigenti di quel mondo civico, fatto dalla lista Toti, ma anche dalle liste genovesi, spezzine, imperiesi e di altri territori, che hanno avuto grandi successi nei mesi passati e hanno costituito il nerbo della maggioranza di centrodestra, si interroghino su che cosa vogliono fare da grandi".