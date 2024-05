Elezioni Savignone 2024: il sindaco uscente Tamagno contro il predecessore Bigotti

Nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, ma anche le elezioni in 125 comuni della Liguria (39 sul territorio della città metropolitana), tra questi anche Savignone. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. A Savignone è sfida tra il sindaco uscente Mauro Tamagno e il suo predecessore Antonio Bigotti, in carica per una decina di anni tra il 2009 e il 2019.

Il sindaco uscente, Mauro Tamagno, è sostenuto dalla lista Idea Savignone e frazioni. Nel programma si legge che: "il gruppo, come già fatto in questi cinque anni di mandato, non intende far leva su giudizi e valutazioni politiche e ideologiche, ma vuole concentrarsi su una nuova idea di Comune e cittadino". Tra le tematiche che vengono sottolineate: "Sostenibilità ambientale, educazione civica e sociale per la sicurezza" e tre parole chiave: "Partecipazione, innovazione e concretezza". La lista ha inserito nel proprio programma la messa in sicurezza del territorio legato al rischio idrogeologico con il completamento dei lavori per il rio Camiasca entro fine 2024, la risoluzione dei problemi relativi al ritiro dei rifiuti da parte di Amiu, ma si parla anche di sociale con interventi alle fasce più deboli, sanità, turismo, sport e cultura.

L'ex sindaco Antonio Bigotti è invece sostenuto dalla lista Savignone Viva che, come si legge nel programma, propone "sviluppo e benessere delle comunità nel capoluogo e nelle frazioni". Si parla di "lavoro, servizi, occupazione, salute e inclusione dei soggetti svantaggiati", ma anche di "lotta alla dispersione scolastica, pari opportunità e rilancio del tessuto commerciale e supporto alle attività economiche". Tra i punti citati anche lo "sviluppo di una rete turistico-ricettiva", "una viabilità meno impattante", "una coordinazione maggiore per il trasporto pubblico locale", sport e cultura. E infine: "decoro urbano e pulizia della strade, dei rivi e manutenzione ordinaria nelle frazioni".

Candidati lista Savignone Viva - Antonio Bigotti Sindaco (sindaco Antonio Bigotti)

Paola Abbondanza

Giampaolo Boccardo

Giampaolo Bozzo

Stefano Causa

Domenico Giovinazzo

Tommaso Garré

Giovanna Granara

Nicola Lunetti

Patrizia Montaldo

Marco Muntoni

Serena Pesciallo

Riccardo Roveda

Candidati lista Idea Savignone e frazioni (sindaco Mauro Tamagno)

Francesco Dacà

Giuseppe Dittamo

Gian Franco Monti

Daniela Gardella

Christian Ballardini

Valentina Sputore

Alessandra Puzzo

Emanuela Caruso

Marcella Costa

Davide Montalto

Beatrice Brandi

Daniele Semino

