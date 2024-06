Elezioni Santa Margherita Ligure 2024: affluenza e risultati

Alle ore 14 di lunedì 10 giugno 2024 inizia lo spoglio dei voti per le elezioni Comunali di Santa Margherita Ligure. Appena disponibili qui saranno pubblicati i risultati ufficiali con il sindaco eletto. Dopo due mandati non è ricandidato il sindaco uscente Paolo Donadoni, che ha lanciato il suo vice Emanuele Cozzio, 48 anni, sostenuto dalla lista 'Cozzio sindaco'. Lo sfidante è Guglielmo Caversazio, 27 anni con la lista 'Uniti per Santa - Caversazio sindaco'.

Candidati lista Cozzio sindaco (sindaco Emanuele Cozzio)

Anna Barbieri

Rino Bosi

Valerio Costa

Franco Cesare Fati

Gregorio Federici

Barbara Guerra

Patrizia Marchesini in Santarello

Giovanni Moras

Giuseppe Pastine detto Beppe

Nicola Rainusso

Gianluca Soracco

Arianna Sturlese in Cagnazzo

Candidati lista Uniti per Santa-Caversazio sindaco (sindaco Guglielmo Caversazio)

Fabiola Brunetti

Nicholas Brondi

Laura Capelli

Alessandro De Giovanni detto Deggio

Roberto Devoto

Giuseppe Fois detto Pinuccio

Alberto Marenco

Francesco Palli

Sebastiana Stampetta

Francesca Tarabocchia

Barbara Trabucco

Andrea Turrin

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp