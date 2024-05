Elezioni Santa Margherita Ligure 2024: sfida tra Cozzio e Caversazio

Si avvicinano le elezioni a Santa Margherita Ligure per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. L'appuntamento, come per altri 124 comuni liguri (39 sul territorio della città metropolitana) è fissato per il fine settimana di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, date in cui si terranno anche le consultazioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Dopo due mandati non è ricandidato il sindaco uscente Paolo Donadoni, che ha lanciato il suo vice Emanuele Cozzio, 48 anni, sostenuto dalla lista 'Cozzio sindaco'. Un programma nel segno della continuità, come si legge nel documento ufficiale: "Abbiamo progettato le grandi opere che porteranno Santa Margherita Ligure nel futuro, ora queste procedura vanno completate per raggiungere gli obiettivi di crescita della nostra comunità". Tra queste il parcheggio multipiano in stazione, il canale scolmatore, l'ampliamento di via Trieste, il centro eventi e parcheggio in via Fratelli Arpe, la riqualificazione di Villa Camagnola e il suo parco, l'elisuperficie del porto e il rinforzo della SP227 alla Cervara. Altri punti citati sono la riqualificazione di sentieri e creuse e l'incremento dei servizi Smart City e potenziamento del Wi-Fi.

Lo sfidante è Guglielmo Caversazio, 27 anni con la lista 'Uniti per Santa - Caversazio sindaco'. Un programma elettorale di 36 pagine in cui si parla di "messaggio di cambiamento", di necessità di cambiare rotta per il malcontento dei cittadini su "scarsa attenzione ai temi fondamentali dell'ordinaria amministrazione e del controllo del territorio", di "riqualificazione dei bagni pubblici", di "difesa delle creuse contro le chiusure" e di "un piano urbanistico comunale che possa guidare in modo efficace e coerente lo sviluppo urbano attraverso un ampio e partecipato processo di consultazione che coinvolgerà cittadini, associazioni, esperti e tutte le parti interessate". Tra i punti salienti l'attenzione per le energie rinnovabili, la "costruzione di spazi al riparo dalla confusione del traffico" e quindi il "contingentamento dei pullman turistici per limitare l'impatto sulla viabilità locale", la "revisione del sistema di raccolta rifiuti con l'eliminazione dei mastelli porta a porta e l'introduzione di nuovi cassonetti stradali e isole ecologiche".

Candidati lista Cozzio sindaco (sindaco Emanuele Cozzio)

Anna Barbieri

Rino Bosi

Valerio Costa

Franco Cesare Fati

Gregorio Federici

Barbara Guerra

Patrizia Marchesini in Santarello

Giovanni Moras

Giuseppe Pastine detto Beppe

Nicola Rainusso

Gianluca Soracco

Arianna Sturlese in Cagnazzo

Candidati lista Uniti per Santa-Caversazio sindaco (sindaco Guglielmo Caversazio)