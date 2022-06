Elezioni, Matteo Salvini a Genova per sostenere la candidatura di Bucci

A pochi giorni dalle elezioni amministrative del 12 giugno proseguono gli appuntamenti con i comizi dei 'big' nazionali, dopo Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia centrodestra e centrosinistra si giocano le ultime carte. Per Ariel Dello Strologo giovedì 9 giugno 2022 ci sarà il segretario del Pd Enrico Letta mentre per Marco Bucci è atteso Matteo Salvini.

Il leader della Lega sarà a Genova per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra venerdì 10 giugno alle ore 18 in largo XII Ottobre, si tratta della seconda visita genovese dopo quelle dello scorso 23 maggio.

Salvini, nella giornata di mercoledì 8 giugno 2022, ha anche fatto una tappa a La Spezia, per supportare il sindaco uscente Pierluigi Peracchini.