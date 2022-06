Elezioni Rovegno 2022: risultati, sindaco e liste, chi ha vinto

Lo spoglio per conoscere il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale di Rovegno inzierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2022. In questa pagina usciranno i risultati completi appena verranno ufficializzati.

A Rovegno si sono sfidati tre candidati sindaco: Giuseppe Giovanni (detto Pinuccio) Isola, sostenuto dalla lista Uniti per continuare, Celestino Guarnieri con la lista civica Rovegno e Davide Rettagliata, sostenuto da Una valle in comune.

Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco anche in altri comuni (clicca sul link per andare ai risultati): Genova, Chiavari, Arenzano, Ceranesi, Cicagna e Pieve Ligure.

I candidati della lista Uniti per continuare

Roberto Cereghino

Raffaele Giacomo Gazzari

Angela Florica Macarie

Alberto Mazzoni

Clara Muccioli

Paola Maria Poggi

Selenia Ragone

Mario Sterlini

Maurizio Torre

Sandro Assuero Vigo

I candidati della lista Rovegno

Andrea Costigliolo

Mario Grasso

Giacomo Isola

Michele Isola

Mauro Mazzoni

Maurizio Parodi

Naima Rouzali.

I candidati della lista Una valle in comune

Alberto (detto Cobra) Campora

Claudio Antonio (detto Claudino) Gazzari

Adriana Poggi

Gianluigi (detto Gian Gian) Foppiani

Federica Isola

Lucia Anna Picasso

Enrico Poggi

Rossella Vulcano.