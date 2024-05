Elezioni Rossiglione 2024: Piccardo cerca il tris, Marcucci è lo sfidante

Tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si vota in Italia per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, ma anche in 125 comuni della Liguria (39 sul territorio della città metropolitana) per l'elezione del sindaco e del consiglio comune. Seggi aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Tra i Comuni coinvolti c'è anche Rossiglione. La sindaca uscente Katia Piccardo, esponente del Partito Democratico, è sostenuta dalla lista Insieme per crescere Rossiglione e cerca la riconferma per il terzo mandato dopo essere stata eletta nel 2014 e nel 2019, lo sfidante è invece Mauro Marcucci con il sostegno della lista Rossiglione nel Cuore.

Candidati lista Rossiglione nel cuore (sindaco Mauro Marcucci)

Salvatori Fabio

Aglioti Livio

Bonzi Maria Angela

Borgognone Fabio

Cavagnaro Dino

Marangoni Alessandro

Pastorino Emiliano

Piaggio Laura

Candidati lista Insieme per crescere (sindaco Katia Piccardo)

Anna Arimane

Roberto Boccone

Marina Martini

Eloisa Parodi

Alexandro Stefano Parra

Omar Peruzzo

Lorenzo Pesce

Fulvio Piccardo

Claudio Zunino

Filippo Zunino

