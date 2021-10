Elezioni Rondanina 2021: dopo il pareggio 22-22 si vota per il ballottaggio

Qui non appena disponibili i dati relativi all'affluenza e ai risultati del ballottaggio nel comune di Rondanina per l'elezione del sindaco.

Dopo l'incredibile pareggio 22 a 22 tornano al voto i cittadini di Rondanina per scegliere il nuovo sindaco. I due candidati, Gaetanino Giovanni Tufaro (Innovazione e Progresso Rondanina) e Claudio Agostino Casazza (Rondanina Per Noi) avevano infatti ottenuto lo stesso numero di voti in occasione della prima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre 2021. In quell'occasione l'affluenza era stata del 59,21%, 45 i votanti con una scheda bianca. Sarà l'elettore indeciso a fare da ago della bilancia, in caso di nuova parità sarà eletto il candidato più anziano di età (Casazza).

Nella città metropolitana di Genova si era votato per il nuovo sindaco in dieci comuni (clicca sul link per andare ai risultati), vale a dire a Bogliasco, Casarza, Favale, Masone, Orero, Portofino, Propata, Rondanina, Sant'Olcese e Valbrevenna. Al ballottaggio in Liguria anche il comune di Savona con la sfida tra Marco Russo (centrosinistra, 47,79% al primo turno) e Angelo Schirru (centrodestra, 37,31% al primo turno).

Candidati lista Innovazione Progresso Rondanina

Orietta Bay Manuela Bruzzone Cinzia Casazza Guido Mangini Arnaldo Olinto Mangini Fernando Mussari Giorgio Sardo Davide Tripodi

Candidati lista Rondanina Per Noi