Elezioni Campomorone 2024, Giancarlo Campora vola verso il quarto mandato

Il suo unico competitor, il quorum del 40%, è stato superato con un'affluenza del 56,88% (contro il 63,89 delle elezioni precedenti). Dunque, anche se gli scrutini ufficiali inizieranno lunedì alle 14 e dovrà ottenere la maggioranza dei voti validi, quasi certamente Giancarlo Campora sarà di nuovo sindaco di Campomorone. Per la quarta volta, dal 2004 a oggi.

Campora, classe 1963, ha lavorato presso il Ministero delle Finanze fino al 2020. Ha intrapreso la carriera politica come assessore ai lavori pubblici del Comune di Campomorone dal 2000 al 2004. Poi, dal 2004 al 2014 è stato sindaco per due legislature consecutive. Dopo le elezioni del 2014, ha continuato a esercitare attività politica come consigliere comunale e assessore sempre a Campomorone con deleghe Urbanistica (Edilizia Privata) e Grandi Opere. Da maggio 2019 a oggi, infine, nuovamente sindaco.

Ecco i candidati dell'unica lista, "Campomorone - La nostra comunità". Sulla base delle preferenze, verrà poi composto il consiglio comunale:

Maria Paola Alpa

Diego Callegari

Elena Maroglio

Ingris Cavaletti

Fabiana Parodi

Alberto Garoscio

Ermina Rebora

Marco Ghiglione

Carolina Roncallo

Daniel Licata

Erika Tirasso

Edoardo Lovari

Nel frattempo, a Campomorone i cittadini hanno votato non solo per le comunali ma anche per le europee: qui il primo partito è il Pd con il 33,08%, secondo con distacco FdI con il 22,37%, conclude il podio il M5s con il 12,44%. A seguire, Lega con l'8,30%, Forza Italia con il 6,32%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 6,02%, Azione con il 3,98%, Stati Uniti d'Europa con il 2,96%, Pace Terra Dignità con il 2,89%, Libertà con l'1,02%, Alternativa Popolare con lo 0,41% e Rassemblement Valdotain con lo 0,20%.