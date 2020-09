Elezioni comunali 2020 San Colombano Certenoli: risultati e nuovo sindaco

Tempo di elezioni in Liguria non soltanto regionali, ma anche comunali nei 16 Comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, giornata in cui i seggi restano aperti sono alle 15.

Il nuovo sindaco, con annesso consiglio comunale, in provincia di Genova si elegge a Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia, Zoagli in provincia di Genova;

Per quanto riguarda San Colombano Certenoli, alle 23 di domenica 20 settembre erano andati a votare il 35,01% degli aventi diritto. Due le liste che si sfidano: ‘Territorio e Sviluppo’, che sostiene il candidato sindaco Claudio Solari, e la lista civica che sostiene Carla Casella.

Candidati lista Territorio e Sviluppo per Claudio Solari

Aste Mirco (Capolista) De Paoli Luca Pilò Manrico Balbi Alberto Romaggi Enrico Lagomarsino Marco Dellepiane Greta Repetto Paola Claudio Solari (Candidato sindaco) Guano Roberta in Lertora Solari Paola in Fosco

Lista candidati Carla Casella

Franco Amadori Anna Aste Ylenia Golino Stefania Laneri Orietta Misi Luca Oneto Franco Queirolo Giampaolo Raggio Giovanni Solari Fabio Zavatteri.

Chiamati al voto per le Comunali anche i Comuni di:

- Aquila d’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia;

- Lerici e Levanto in provincia di La Spezia;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Zuccarello in provincia di Savona;