Elezioni comunali 2024, prova quorum superata per i candidati sindaci in corsa da soli

La prova del quorum è stata superata in tutti i comuni della Città Metropolitana di Genova al voto per le amministrative (oltre che per le europee) con un solo candidato sindaco. A Bargagli, Borzonasca, Campomorone, Fontanigorda, Lorsica, Mezzanego e Montebruno, infatti, è stata superata l'affluenza del 40%,

Per i dati ufficiali sugli scrutini bisognerà però attendere dopo le 14 di oggi, lunedì 10 giugno, quando gli aspiranti sindaci dovranno certificare di aver ottenuto anche la maggioranza dei voti validi. Un dato che, salvo sorprese dell'ultimo minuto, in questi piccoli centri sembra scontato.

A Bargagli, dove corre Francesco Massoli, è stato superato il 56% dell'affluenza; a Borzonasca, dove si è presentato Giuseppino Maschio, ha votato il 57,74% degli aventi diritto. A Campomorone, dove Giancarlo Campora tenta la quarta elezione, l'affluenza va oltre il 56%; a Fontanigorda, dove corre Bruno Franceschi, superata la soglia del 67%.

E ancora a Lorsica, con Alessandro Graziadelli, sindaco uscente, dove l'affluenza ha superato il 64%; a Mezzanego, dove corre Danilo Repetto, è stato raggiunto il 67% e infine a Montebruno, dove è candidata Caterina Barbieri, si è recata alle urne la percentuale "record" del 77,78% degli aventi diritto: è il comune della Città Metropolitana di Genova che ha registrato l'affluenza più alta (con una popolazione di appena 207 residenti).