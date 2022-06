Elezioni 2022, i risultati in diretta: exit poll danno Bucci vincitore al primo turno

Si sono chiuse alle 23 di ieri, domenica 12 giugno, le urne per le elezioni comunali che in provincia di Genova hanno riguardato lo stesso capoluogo e poi Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno.

I primi exit poll su Genova danno Marco Bucci in vantaggio: i dati del consorzio Opinio Italia per la Rai - relativi all'80% di copertura del campione - attesterebbero il sindaco uscente Marco Bucci, sostenuto dal centrodestra, al 51-55%. Segue il candidato progressista Ariel Dello Strologo con il 36-40%. Quindi Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) con il 2-4%, Antonella Marras (Rifondazione Comunista-Pci-Sinistra anticapitalista) 1- 3%, altri con il 3- 5%.

Se le previsioni fossero confermate, il primo cittadino uscente Marco Bucci vincerebbe al primo turno, e non ci sarebbe dunque bisogno del ballottaggio. Rilevanti saranno, in ogni caso, gli equilibri delle varie liste che hanno sostenuto i candidati sindaci. In ogni caso, toccherà attendere: lo spoglio delle schede per le amministrative inizierà in tutta Italia alle 14 di oggi, lunedì 13 giugno e i risultati definitivi arriveranno in serata.

Referendum

Oltre che per le comunali, tutti i cittadini italiani sono stati chiamati alle urne per i referendum giustizia. Il quorum - come da articolo 75 della Costituzione - era del 50% più uno degli aventi diritto al voto: l'affluenza nazionale si è però fermata a meno del 20% (in provincia di Genova, complice anche la concomitanza con le elezioni amministrative nel capoluogo e in altri comuni, ha raggiunto il 32% circa).

Gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su cinque quesiti referendari, promossi dai Radicali e dalla Lega. Alla chiusura dei seggi alle ore 23 si è scelto di dare precedenza ai referendum: il quorum, come già detto, non è stato raggiunto, dunque non sono considerati validi.

Affluenza bassa

Meno persone sono andate a votare rispetto alle elezioni amministrative di Genova di cinque anni fa. I dati del 2022 mostrano come alle ore 12 si sia recato alle urne il 15,25% degli aventi diritto, alle 19 il 32,42%, mentre alle 23 il numero definitivo di queste elezioni si è fermato al 44,69% contro il 49,14% del 2017. Ancora una volta, a vincere, il 'partito' dell'astensione, con più della metà degli aventi diritto che non si è recato alle urne.

L'affluenza è parsa più bassa fin dalle prime ore: alle ore 12 aveva votato il 15,25% degli aventi diritto contro il 16,53 di cinque anni fa