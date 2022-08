Elezioni Città Metropolitana: deciso il rinvio al 6 novembre 2022

Le consultazioni elettorali di secondo livello della Città Metropolitana di Genova sono state rimandate a domenica 6 novembre 2022: la decisione è stata presa: considerata la concomitanza con le elezioni politiche nazionali del 25 settembre (evento che era imprevisto a luglio, quando il sindaco Bucci aveva programmato quelle della Città Metropolitana).

Le elezioni della Città Metropolitana (riservate ai consiglieri comunali e ai sindaci del territorio) avrebbero dovuto tenersi domenica 2 ottobre, ma è stato deciso di farle slittare di più di un mese per garantire il tempo necessario per le presentazioni delle liste per i candidati a consigliere metropolitano.

La decisione, ufficializzata durante il Coordinamento dei Consiglieri Delegati nella seduta del 24 agosto, è in pubblicazione sull’albo pretorio come Decreto del Sindaco Metropolitano, e implica pertanto uno slittamento di 35 giorni di tutte le scadenze propedeutiche alla consultazione.

Il numero esatto degli aventi diritto al voto lo si conoscerà quindi il 2 ottobre, quando verrà comunicato dai segretari comunali, e da quel momento tra i sindaci ed i consiglieri dei vari comuni potranno essere scelti i candidati da inserire nelle varie liste; queste ultime dovranno essere presentate nelle giornate di domenica 16 e lunedì 17 ottobre, potranno contenere da un minino di 9 a un massimo di 18 nomi, in cui comunque dovrà essere garantito il 40% al genere meno rappresentato, e dovranno essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

Gli uffici della Città Metropolitana sono attivi con un team di funzionari per gestire tutte le operazioni di queste terze elezioni di secondo livello che l’Ente di Palazzo Spinola affronta, e sicuramente, come in passato, l’evento verrà gestito in piena trasparenza, in maniera da garantire una partecipazione serena e numerosa, che nella precedente consultazione elettorale del 2017 aveva visto una affluenza del 76.68%.