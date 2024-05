Elezioni Rezzoaglio 2024: Massimo Fontana sfida Marcello Roncoli, sindaco uscente

Cittadini chiamati al voto, non solo per le Elezioni Europee, in 125 comuni della Liguria (39 sul territorio della città metropolitana di Genova) per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Seggi aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Tutto pronto anche a Rezzoaglio, principale paese della bassa Val d'Aveto il cui territorio fa parte del parco naturale regionale dell'Aveto.

Il sindaco uscente Marcello Roncoli cerca il bis ed è sostenuto dalla lista 'Crescere'. Un programma elettorale in dieci punti chiave, dove si parla di "frenare lo spopolamento attraverso il miglioramento dei servizi sul territorio", di "incrementare l'attrattiva dell'offerta turistica con la creazione di un nuovo modello turistico-rurale che veda la realizzazione del civico museo diffuso Muval nelle frazioni" e di "supportare il mondo sociosanitario, l'assistenza ad anziani e disabili". Altri temi caldi sono il miglioramento e la semplificazione del rapporto con le frazioni, il supporto dei cittadini con l'apertura di sportelli specifici e delle associazioni per valorizzare biodiversità, fiume e sport. Nel programma anche il miglioramento della viabilità principale e secondaria, il potenziamento tecnologico della scuola, rigenerazione urbana, attenzione e supporto al volontariato e un "piano urbanistico che sappia coniugare la situazione reale a uno sviluppo futuro, attraverso la rigenerazione".

Lo sfidante è Massimo Fontana con la 'Lista Civica Fare! Con Massimo Fontana'. Un programma di cinque pagine racchiuso in 5 macro-aree. Tra i tanti punti trattati si parla di "risanamento del bilancio comunale", del "ripristino del servizio permanente di guardia medica", dell'attivazione di uno sportello di consulenza legale, di "apertura degli uffici comunali con presenza quotidiana di personale e ammministratori", di sostegno al ripopolamento del territorio e della "creazione di nuovi posti di lavoro attraverso contributi per le assunzioni di residenti o persone che dimostrino di stabilirsi in maniera permanente sul territorio". Si parla poi di trasparenza e di miglioramento della viabilità comunale con sostituzione della cartellonistica ammalorata e miglioramento dei punti luce nelle frazioni, con l'utilizzo di energie alternative. Attenzione alle frazioni anche per la risistemazione delle isole ecologiche, nel programma si parla inoltre di "potenziamento del sistema di videosorveglianza", di riqualificazione degli impianti sportivi, di sostegno alle associazioni di pesca, sport e trekking, alla Croce Rossa e alle famiglie. Tra i progetti, infine, la realizzazione di una piattaforma online e di un infopoint per il turismo e di una mappatura Gps dei sentieri "per una migliore fruizione turistica".

Candidati lista civica Fare con Massimo Fontana (sindaco Massimo Fontana)

Luca Baratelli

Federica Barattini

Antonella Brignole

Marina Cuneo

Sandra Cuneo

Antonio Fontana

Matteo Fontana

Virginia Fontana

Massimo Fulle

Mauro Losi

Candidati lista Crescere (sindaco Marcello Roncoli)

Enrico Benzoni

Giovanni Brignole

Marina Brignole

Manuela Casaleggi

Eleonora Fontana

Giorgio Fontana

Valentina Fontana

Marina Perazzo

Laura Rapetti

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp